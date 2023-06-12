Haberturk: в Стамбуле российского туриста убили во время драки с четырьмя неизвестными

В Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными

Вячеслав Нечиппорчук (Фото: Вячеслав Нечиппорчук / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Стамбуле российский турист скончался от ножевой раны в сердце после драки с четырьмя неизвестными, сообщает телеканал Haberturk.

Погибший — 40-летний Вячеслав Нечиппорчук, сообщил телеканал. Четверо неизвестных скрылись после нападения. В полицейском управлении Стамбула заявили о задержании двоих подозреваемых. По их данным, причиной драки стала «ссора из-за поддразнивания российского туриста». Поиски остальных участников драки продолжаются, ведется расследование по статье «умышленное убийство».

РБК обратился за комментарием к пресс-атташе посольства России в Турции и направил запрос в генконсульство России в Стамбуле.

8 июня полиция Таиланда сообщила, что задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет. Портал Thaiger сообщал, что пострадавший — 44-летний Дмитрий Алейников. Свидетели рассказали полиции, что к заведению на мотоцикле Honda PCX подъехал другой иностранец. Подойдя к машине, он вытащил пистолет и четыре раза выстрелил в россиянина, после чего скрылся с места преступления. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Тайская полиция предполагает, что это была попытка заказного убийства.