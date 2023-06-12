Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Боррель назвал возможные сроки мирных переговоров по Украине Политика, 16:07
В Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными Общество, 15:59
Guardian узнала о планах Гвардиолы уйти из «Манчестер Сити» в 2025 году Спорт, 15:51
Похороны Берлускони пройдут в кафедральном соборе Милана Политика, 15:46
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
Raytheon Technologies передаст Украине еще пять ЗРК Patriot Политика, 15:17
Экс-глава WADA раскритиковал МОК за реакцию на дело Валиевой Спорт, 15:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кириенко сообщил об обстрелах мест эвакуации людей после обрушения ГЭС Политика, 15:01
ЦСКА втрое обошел «Спартак» по заработку в Кубке России Спорт, 15:00
Российских скалолазов допустят на международные турниры в 2024 году Спорт, 14:57
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 14:45
Путин в соболезновании назвал Берлускони своим настоящим другом Политика, 14:13
«Милан» отреагировал на смерть Берлускони Спорт, 14:11
Под Челябинском шесть человек погибли в результате ДТП Общество, 14:05
Общество ,  
0 

В Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными

Haberturk: в Стамбуле российского туриста убили во время драки с четырьмя неизвестными
Вячеслав Нечиппорчук
Вячеслав Нечиппорчук (Фото: Вячеслав Нечиппорчук / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Стамбуле российский турист скончался от ножевой раны в сердце после драки с четырьмя неизвестными, сообщает телеканал Haberturk.

Погибший — 40-летний Вячеслав Нечиппорчук, сообщил телеканал. Четверо неизвестных скрылись после нападения. В полицейском управлении Стамбула заявили о задержании двоих подозреваемых. По их данным, причиной драки стала «ссора из-за поддразнивания российского туриста». Поиски остальных участников драки продолжаются, ведется расследование по статье «умышленное убийство».

РБК обратился за комментарием к пресс-атташе посольства России в Турции и направил запрос в генконсульство России в Стамбуле.

8 июня полиция Таиланда сообщила, что задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет. Портал Thaiger сообщал, что пострадавший — 44-летний Дмитрий Алейников. Свидетели рассказали полиции, что к заведению на мотоцикле Honda PCX подъехал другой иностранец. Подойдя к машине, он вытащил пистолет и четыре раза выстрелил в россиянина, после чего скрылся с места преступления. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Тайская полиция предполагает, что это была попытка заказного убийства.

Теги
Турция Стамбул нападение Нападение на россиянина
Материалы по теме
В Египте у побережья загорелась яхта с туристами
Общество
Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter