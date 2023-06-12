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В Стамбуле задержали двоих подозреваемых в убийстве россиянина

В Стамбуле задержали двоих предполагаемых убийц российского туриста
Вячеслав Нечиппорчук
Вячеслав Нечиппорчук (Фото: Вячеслав Нечиппорчук / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Стамбуле задержали двоих подозреваемых в убийстве россиянина, сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на полицейское управление Стамбула.

Предполагаемые убийцы «были пойманы и задержаны в короткие сроки». Поиски остальных подозреваемых продолжаются.

12 июня телеканал Haberturk сообщил о смерти 40-летнего россиянина Вячеслава Нечиппорчука. Он погиб во время драки с четырьмя неизвестными. Мужчине нанесли ножевой удар в сердце.

Телеграм-канал Mash сообщил, что погибший приехал в город по работе и на финал Лиги чемпионов. После игры он отдыхал с друзьями. Нападение произошло утром, когда мужчина возвращался в отель. В этот же день он должен был вылететь обратно в Москву. SHOT пишет, что россиянина ударили ножом в сердце при попытке отнять у него смартфон.

Теги
Турция Стамбул нападение Нападение на россиянина
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