Вячеслав Нечиппорчук (Фото: Вячеслав Нечиппорчук / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Стамбуле задержали двоих подозреваемых в убийстве россиянина, сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на полицейское управление Стамбула.

Предполагаемые убийцы «были пойманы и задержаны в короткие сроки». Поиски остальных подозреваемых продолжаются.

12 июня телеканал Haberturk сообщил о смерти 40-летнего россиянина Вячеслава Нечиппорчука. Он погиб во время драки с четырьмя неизвестными. Мужчине нанесли ножевой удар в сердце.

Телеграм-канал Mash сообщил, что погибший приехал в город по работе и на финал Лиги чемпионов. После игры он отдыхал с друзьями. Нападение произошло утром, когда мужчина возвращался в отель. В этот же день он должен был вылететь обратно в Москву. SHOT пишет, что россиянина ударили ножом в сердце при попытке отнять у него смартфон.