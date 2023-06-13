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Берлин назвал невозможной замену каждого потерянного Киевом Leopard

Глава Минобороны ФРГ Писториус: заменить каждый потерянный ВСУ Leopard невозможно
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия не сможет заменить Украине каждый танк Leopard, поврежденный в ходе боевых действий, но готова нарастить поставки отремонтированных, заявил министр обороны страны Борис Писториус в эфире RTL Direkt.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. <...> Но то, что мы делаем начиная с июля, — мы продолжим поставлять танки Leopard 1 A5, которые находятся в ремонте», — сказал Писториус (цитата по n-tv).

К концу года, по его словам, таких танков будет более 100.

Украина получает танки Leopard от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие. Первые танки Leopard прибыли на Украину в марте.

В начале июня замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщал, что на фронте в зоне боевых действий в регионе появились переданные Украине западными странами танки. В сводке от 11 июня Минобороны России заявляло о потере ВСУ на южнодонецком, запорожском и донецком направлении в общей сложности 11 танков, включая три Leopard.

Кроме того, Украина, вероятно, потеряла три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией, писала Helsingin Sanomat со ссылкой на фотографии с уничтоженной техникой в Запорожской области, которые в том числе публиковали российские телеграм-каналы.

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Германия Украина Борис Писториус танки танк Leopard
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