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HS сообщила о потере Киевом половины переданных Финляндией танков Leopard

HS: украинская армия потеряла три переданных Финляндией немецких танка Leopard 2
Танки Leopard, уничтоженные в Запорожской области, можно распознать как переданные Украине Финляндией, пишет Helsingin Sanomat. Минобороны России в сводке от 11 марта сообщало о потере ВСУ трех танков Leopard
Фото: ok_spn / Telegram
Фото: ok_spn / Telegram

Украина, вероятно, потеряла три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на фотографии с уничтоженной техникой в Запорожской области, которые в том числе публиковали российские телеграм-каналы.

Подлинность изображений, на которых можно распознать уничтоженные танки как полученные Киевом от Финляндии, подтвердил фактчекер издания Джон Хелин, говорится в заметке. По его оценке, соответствует действительности и описание к фотографиям, из которого следует, что они сделаны в Запорожской области.

В сводке от 11 июня Минобороны России сообщало о потере ВСУ на южно-донецком, запорожском и донецком направлении в общей сложности 11 танков, включая три Leopard. Ведомство также опубликовало видео, как утверждается, с моментом их уничтожения. 

В идентификации финских танков помогло то, что они оснащены противоминным тралом, который заметен на уничтоженной технике.

HS сообщила о потере Киевом половины переданных Финляндией танков Leopard
Video

Финляндия в этом году передала Украине все свои шесть танков Leopard 2R, поскольку они мало использовались финскими вооруженными силами, отмечает газета. Производством этой техники занимается Германия. Берлин решил поставить танки Киеву в начале года и разрешил третьим странам сделать то же самое.

Позже танки Leopard решили передать Украине Испания, Нидерланды, Дания и другие европейские страны. США в начале года анонсировали поставки Киеву американских танков Abrams, Великобритания — своих Challenger 2.

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Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле обещали, что поставленные Киеву танки не способны изменить ситуацию и будут «гореть».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Финляндия танк Leopard
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