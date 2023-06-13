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Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии

Президент США Байден продлил санкции против членов правительства Белоруссии на год
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Niall Carson / Getty Images)

Президент США Джо Байден продлил санкции против некоторых членов правительства Белоруссии на год, ограничения останутся в силе после 16 июня 2023 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Байдена.

В Белом доме отметили, что первые санкции против Белоруссии были введены в 2006 году в связи с «недемократическими выборами», прошедшими в том году, нарушениями прав человека, «политическими репрессиями» и коррупцией. В 2006 году Вашингтон в том числе ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко (тогда он в третий раз занял пост главы государства).

В 2021 году Вашингтон расширил санкции против властей республики после президентских выборов в августе 2020 года (тогда после очередной победы Лукашенко в Белоруссии прошли протесты). Тогда ограничения коснулись в том числе белорусских чиновников и госструктур, энергетических и финансовых организаций и их руководителей. В том году белорусский президент, комментируя введенные санкции от западных стран, называл их «бандитскими».

Однако в январе 2023 года он решил «поблагодарить» США и страны Запада за санкции. «Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», — сказал Лукашенко во время церемонии передачи белорусской техники руководству Зимбабве.

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