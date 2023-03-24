США ввели санкции против БелАЗа и самолета Лукашенко
Минфин США расширил санкции против Белоруссии, следует из сообщения ведомства. Под ограничительные меры попал самолет белорусского президента Александра Лукашенко.
Речь идет о лайнере Boeing 737, который, по утверждению американских властей, принадлежит правительству Белоруссии и используется Лукашенко, его семьей и окружением для личных, в том числе международных полетов.
Также под санкции попали Белорусский автомобильный завод и Минский автомобильный завод. Кроме того, ограничительные меры введены против руководителей этих предприятий — главы БелАЗа Сергея Никифоровича и главы МАЗа Валерия Иванковича.
БелАз и МАЗ ранее попали под санкции Канады и ЕС. Американский Минфин утверждает, что руководство этих предприятий запугивало сотрудников, которые участвовали в протестах после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. В случае с МАЗом, говорится в сообщении ведомства, ряд работников были в итоге уволены.
ЦИК Белоруссии попал под санкции США еще в 2020 году. Теперь в санкционный список добавлены члены комиссии, с тех пор вошедшие в ее состав, в том числе председатель Игорь Карпенко. Он возглавляет ЦИК Белоруссии с декабря 2021 года. Карпенко находится под санкциями ЕС и Канады.
В санкционный список США попали и другие члены белорусского ЦИКа:
- Алена Балдовская;
- Денис Дук;
- Алена Кунцевич;
- Александр Ткачев;
- Екатерина Федосенко;
- Александр Южик.
США и ЕС начали расширять санкции против Минска после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в 2020 году. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты, в стране начались протесты.
США, Франция, Германия и ряд других стран не признали результаты выборов, а под западные санкции попали белорусские чиновники, силовики и парламентарии, а также отдельные сектора экономики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл введенные Западом ограничительные меры «бандитскими».