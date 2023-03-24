США ввели санкции против БелАЗа и самолета Лукашенко

США также ввели санкции в отношении членов белорусского ЦИКа, включая председателя Игоря Карпенко. Против самой комиссии ограничительные меры Вашингтон ввел еще в 2020 году

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Минфин США расширил санкции против Белоруссии, следует из сообщения ведомства. Под ограничительные меры попал самолет белорусского президента Александра Лукашенко.

Речь идет о лайнере Boeing 737, который, по утверждению американских властей, принадлежит правительству Белоруссии и используется Лукашенко, его семьей и окружением для личных, в том числе международных полетов.

Также под санкции попали Белорусский автомобильный завод и Минский автомобильный завод. Кроме того, ограничительные меры введены против руководителей этих предприятий — главы БелАЗа Сергея Никифоровича и главы МАЗа Валерия Иванковича.

БелАз и МАЗ ранее попали под санкции Канады и ЕС. Американский Минфин утверждает, что руководство этих предприятий запугивало сотрудников, которые участвовали в протестах после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. В случае с МАЗом, говорится в сообщении ведомства, ряд работников были в итоге уволены.

ЦИК Белоруссии попал под санкции США еще в 2020 году. Теперь в санкционный список добавлены члены комиссии, с тех пор вошедшие в ее состав, в том числе председатель Игорь Карпенко. Он возглавляет ЦИК Белоруссии с декабря 2021 года. Карпенко находится под санкциями ЕС и Канады.

В санкционный список США попали и другие члены белорусского ЦИКа:

Алена Балдовская;

Денис Дук;

Алена Кунцевич;

Александр Ткачев;

Екатерина Федосенко;

Александр Южик.

США и ЕС начали расширять санкции против Минска после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в 2020 году. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты, в стране начались протесты.

США, Франция, Германия и ряд других стран не признали результаты выборов, а под западные санкции попали белорусские чиновники, силовики и парламентарии, а также отдельные сектора экономики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл введенные Западом ограничительные меры «бандитскими».