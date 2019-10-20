Американские СМИ назвали «самый опасный военный корабль России»

Американский журнал Military Watch проанализировал оснащение атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.

Согласно журналу, благодаря своей способности угрожать важным объектам врага гиперзвуковыми ракетами «Адмирал Нахимов» является «возможно, опаснейшим надводным военным кораблем на вооружении ВМФ России».

По данным издания, после модернизации военный корабль получит продвинутую систему ПВО и обширный арсенал крылатых ракет. «Адмирала Нахимова» оснастят системами радиоэлектронной борьбы, ЗРК «Редут» (корабельной версией С-350 «Витязь»), а также зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Кортик».

В публикации отмечается, что главным противокорабельным оружием крейсера будет ракета «Циркон», способная поражать цели на скорости порядка восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи км. Таким образом, она превзойдет американский «Гарпун» — основную противокорабельную ракету, состоящую на вооружении ВМС США. При этом, как сообщает издание, за счет своих ядерных установок военный корабль сможет на протяжении длительного времени работать вдали от российского побережья.