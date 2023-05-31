«РИА Новости» узнало о перепроектировании первого в России стелс-корабля

Новейший российский «стелс»-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки ряда инновационных решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Корветы проекта 20386 — корабли нового поколения, в них реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Корвет проектируется на «Северной верфи» (входит в «Объединенную судостроительную компанию» — ОСК).

«Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле», — рассказал источник.

Решение о строительстве серии корветов будет принято после оценки эффективности работ по головному кораблю. Корвет проекта 20386 станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс». Раньше на российских кораблях использовались лишь отдельные «стелс»-элементы. Новый корвет будет полностью малозаметен для радаров.

В настоящий момент полностью достроен корпус корвета.

Корвет проекта 20386 должен поражать боевые надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также оказывать артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов артиллерийской установкой. Водоизмещение такого корвета составляет 3,4 тыс. т, длина — 109 м, ширина — 13 м, скорость — до 30 узлов, дальность плавания — 5 тыс. миль, экипаж — 80 человек.

В апреле 2019 стало известно, что корвет 20386 получит название «Меркурий». Его назовут в честь прославившегося во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов брига «Меркурий».