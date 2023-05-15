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Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду

Синоптик центра «Фобос» Синенков: летняя погода придет в Москву на этой неделе
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Воздух в Москве на этой неделе прогреется до летней температуры, в городе установится характерная для сезона погода. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве на этой неделе будет по-настоящему летняя погода. К среде будет уже 23–24 градуса, в четверг так же, и только в пятницу-субботу придет атмосферный фронт, и температура будет 18–19 градусов», — сказал он.

В понедельник, 15 мая, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха, по словам Синенкова, составит плюс 19–21 градус. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 17–22 градусов. В регионе подует слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, добавил он.

Синоптики ожидают, что на этой неделе воздух в Москве прогреется примерно до плюс 25 градусов, а ночная температура составит плюс 10-12 градусов, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подтвердила прогноз Синенкова о том, что «эта температура больше соответствует летним параметрам».

Такая погода в Москве установится под влиянием теплого сектора антициклона, пояснила специалист. Воздух в столице будет сухим и теплым, а небо — ясным, осадков не ожидается.

«Все это способствует повышению дневной температуры до [плюс] 25 градусов, до летних значений. Солнце яркое, поэтому оно быстро прогревает воздух», — отметила метеоролог.

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При этом, по словам Поздняковой, 19 мая в Москве немного похолодает. Дневная температура незначительно снизится из-за смены одного антициклона другим. В столице подует северный и северо-западный ветер.

Тепло в Москве держится с конца прошлой недели. В выходные воздух в столице прогревался до плюс 22 градусов.

Теги
Погода «Фобос» лето синоптик Москва новости
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