В ЕС рекомендовали Украине приостановить действие «закона об олигархах»
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала правительству Украины приостановить реализацию «закона об олигархах» до окончания боевых действий. Об этом сообщил глава Минюста страны Денис Малюська в видеообращении, размещенном в телеграм-канале «Страна.ua».
Как рассказал Малюська, боевые действия существенно меняют баланс сил на Украине, в том числе уменьшая влияние олигархов, из-за чего влияние закона на политическую систему трудно определить. В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала приостановить действие закона до конца боевых действий.
«А может, вообще тогда олигархов не будет, и необходимости в законе не будет и его нужно будет аннулировать», — предположил Малюська.
Закон об олигархах президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2021 года. Согласно ему олигархом считается лицо, имеющее значительное влияние на украинскую политику и экономику и контролирующее медиа. Олигархом также называется человек, подтвержденная стоимость активов которого или активов лиц, чьим бенефициаром он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов. Признавать то или иное лицо олигархом может Совет национальной безопасности и обороны Украины, он же будет и вести реестр