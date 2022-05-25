Путин навестил в госпитале раненных в ходе спецоперации военных

Путин посетил госпиталь им. П.В. Мандрыка в Москве, где встретился с раненными в ходе спецоперации на Украине. По словам Пескова, президент «постоянно держит под контролем тему условий», в которых содержатся раненые

Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка. (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин приехал в госпиталь к российским военным, которые были ранены во время спецоперации на Украине. Видео опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

На видео президент, которого сопровождает в том числе министр обороны Сергей Шойгу, общается с одним из раненых. Лица мужчины не видно: камера снимает его со спины.

Во время разговора с Путиным военный говорит президенту, что у него есть супруга, сын. Президент уточнил, как зовут ребенка и сколько ему лет, — девять месяцев. «Папой гордиться будет», — сказал Путин.

Как сообщается на сайте Кремля, президент посетил Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка в Москве.

О том, что Путин навестит раненых, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент «постоянно интересуется и держит под контролем тему условий тех, кто получил ранения в ходе спецоперации».

Российская военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля и длится более трех месяцев. С ее начала Минобороны России раскрывало данные о числе погибших и раненых российских военных дважды — 2 и 25 марта. Как сообщило ведомство 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения.

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Путин присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий. В случае ранения им полагается единовременная выплата 3 млн руб. Почти еще столько же они получат, если будут признаны негодными к военной службе, также предусмотрена ежемесячная компенсация в случае инвалидности.