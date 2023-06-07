На Пхукете россиянина попытались застрелить в машине

Thaiger: на острове Пхукет в Таиланде совершили покушение на россиянина

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На острове Пхукет в Таиланде россиянина попытались застрелить в машине, подтвердил РБК генконсул Владимир Соснов. Россиянин был на стоянке, проезжавший мимо мотоциклист открыл огонь.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция предполагает, что это была попытка заказного убийства, также сообщил РБК Соснов.

Как ранее сообщал портал Thaiger, 44-летний Дмитрий Алейников находился в автомобиле возле входа в кафе. Свидетели рассказали полиции, что к заведению на мотоцикле Honda PCX подъехал другой иностранец. Подойдя к машине, он вытащил пистолет и четыре раза выстрелил в россиянина, после чего скрылся с места преступления.

Алейников получил огнестрельные ранения туловища и плеча. Его госпитализировали.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

В мае портал Phuket News сообщил, что на острове Пхукет волна смыла в море россиянина. Арун Солос, глава района Раваи, пояснил, что волна обрушилась на четверых граждан России, когда они находились на прибрежных скалах. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертый турист пропал. Генконсульство России в Пхукете подтвердило РБК информацию о пропаже. Позже Phuket News сообщил, что тело россиянина обнаружили местные рыбаки.