Кириенко сообщил об обстрелах мест эвакуации людей после обрушения ГЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают места размещения жителей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на отсутствие там военных. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди. <...> Там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники», — рассказал Кириенко (цитата по ТАСС).

Об обстрелах также сообщала администрация Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале. В сообщении говорится, что украинские солдаты «пытаются уничтожить снарядами» то, что «не смыло водой», не давая возможности мирным жителям вернуться в свои дома. В администрации отметили, что ВСУ бьют «по центру села именно в момент эвакуации маломобильных людей».

12 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий подконтрольной России части региона эвакуировали 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. Он отметил, что 80 человек были госпитализированы.

6 июня плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем войск России, правый — под контролем Украины), обрушилась. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга: официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что дамба разрушилась из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее, а президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «подрыве конструкций ГЭС изнутри».

Video