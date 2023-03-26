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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

МВД: при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Челябинском погибли 5 человек

На территории Троицкого района Челябинской области столкнулись большегруз и легковой автомобиль, погибли пять человек, в том числе четверо детей, сообщается в телеграм-канале пресс-службы регионального управления МВД.

ДТП произошло на 117-м километре автодороги Челябинск — Троицк. «Водитель автомобиля ВАЗ-21102 столкнулся во встречно идущим большегрузом с полуприцепом «Ивеко», — говорится в сообщении.

Автомобиль ВАЗ-21102, которым управляла 22-летняя девушка, направлялся из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. «Водитель ВАЗа имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась», — уточнили в МВД. Вместе с водителем в машине находились двое юношей и две девочки-подростка, в возрасте от 13 до 15 лет, все пятеро погибли.

Вечером 25 марта в городе Тында Амурской области пьяный водитель на легковом автомобиле сбил двух детей. ДТП произошло на улице Дина Рида в Тынде. В результате аварии погибла десятилетняя девочка, 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Водитель скрылся с места аварии, но позже полиция его задержала.

Региональный Следственный комитет завел в отношении 35-летнего местного жителя уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

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