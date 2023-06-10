В Калининграде взрыв разорвал Volkswagen на части после наезда на световую опору

В Калининграде машина взорвалась после ДТП

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В Калининграде на улице Горького Volkswagen въехал в столб, сообщает телеграм-канал УМВД России по Калининградской области.

«В результате ДТП пострадал пассажир, он доставлен в медицинское учреждение. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал», — говорится в сообщении. Полиция начала проверку происшествия.

На кадрах ДТП видно, что после столкновения произошел взрыв.

Накануне на 85-м километре МКАД грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, которое отделяло полосу, где велись строительные работы.