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Минобороны сообщило о ракетно-бомбовом ударе Су-34 по ВСУ под Купянском

Минобороны: Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по ВСУ на купянском направлении
Истребитель Су-34
Истребитель Су-34 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения ВСУ из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Петропавловки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии России расчет САУ «Мста-С» с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожил украинский БТР в районе населенного пункта Синьковка.

«Краснополь» — корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения.

Также российская армия нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военным 67-й механизированной бригады ВСУ в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении в ДНР. В результате бригада понесла «значительные потери в личном составе и технике», сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Военные группировки «Юг» отразили атаку штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении, сообщил начальник пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. Группировка смогла сорвать попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении.

Теги
Минобороны Украина ВСУ Су-34
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