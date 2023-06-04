SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink

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Ракета SpaceX стартовала на орбиту c 22 спутниками Starlink. Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction. Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве). Позже SpaceX отчиталась о развертывании на орбите всех запущенных спутников.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет.

В конце мая ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи компании Iridium и 16 — OneWeb. Запуск осуществлялся с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии.

Спутники Iridium будут служить в качестве запасных на орбите, чтобы обеспечить доступ к голосовой связи и передаче данных в любой точке Земли. Спутники OneWeb же предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи.