SpaceX снова перенесла запуск грузового корабля Dragon

SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon из-за сильного ветра, сообщила компания в Twitter.

Компания назначила новое время старта в 11:47 по времени Восточного побережья США (18:47 по московскому времени) 5 июня. Команда SpaceX «продолжит следить за погодой». Сейчас вероятность благоприятных для старта погодных условий оценивается в 60%.

По данным НАСА, запуск грузового корабля Dragon изначально запланировали на 3 июня, но отложили на следующий день. 4 июня запуск тоже перенесли.

Dragon должен полететь на МКС для доставки оборудования и расходных материалов, необходимых для астронавтов на станции. Кроме того, грузовой корабль должен отправить на станцию две новые солнечные панели iROSA.

4 июня SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink, предназначенных для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет. Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 8:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве).