Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР Политика, 08:18
Bloomberg узнал о плане ЕС хранить газ в украинских хранилищах Политика, 08:13
В Союзе украинцев Польши заявили о проблемах из-за русского языка Политика, 07:57
Два ребенка погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево Общество, 07:26
Премьер Японии заявил, что Украина защищена «ядерным зонтиком» Китая Политика, 07:20
Politico сообщило о планах Трампа собрать $2 млн на гонку в день суда Политика, 06:50
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении Политика, 06:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах по экспорту на 2024 год Бизнес, 06:00
WSJ сообщила о краже более $3 млрд хакерами на ракетную программу КНДР Технологии и медиа, 05:49
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на одном из направлений Политика, 05:27
В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС может качать воду из Каховского водохранилища Политика, 04:48
AP назвало причину смерти «Унабомбера» Теодора Качинского Общество, 04:30
В Словакии заявили о пустых складах оружия в Европе из-за помощи Киеву Политика, 04:12
Шольц сообщил о планах Германии принять стратегию нацбезопасности Политика, 03:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР

Минобороны: авиация России нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Российская авиация нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военным 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В результате удара бригада понесла «значительные потери в личном составе и технике». Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы России уничтожили гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов для украинской армии.

«Комплексом ПВО группировки войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотный летательный аппарат типа «Лелека-100», — уточнил Савчук.

Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной — города в ЛНР.

Также военные группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении, сообщал начальник пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. По его словам, группировка сорвала попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении. Артиллерия подразделения уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов ВСУ рядом с поселками Белогоровка, Хромово и населенного пункта Дружба.

По словам Астафьева, в районе Красногоровки военные уничтожили украинский склад боеприпасов. Близ населенного пункта Красное удалось уничтожить боевую машину пехоты и пикап.

Читайте на РБК Pro
Реальный опыт или галлюцинация: что такое сознание на самом деле
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей

Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР
Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР

Теги
Украина Россия Минобороны авиация ВСУ
Материалы по теме
Минобороны заявило об атаке ВСУ на контролирующий «Голубой поток» корабль
Политика
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении
Политика
Минобороны сообщило, что артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter