Минобороны сообщило об ударе авиацией по позициям ВСУ в ДНР
Российская авиация нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военным 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
В результате удара бригада понесла «значительные потери в личном составе и технике». Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы России уничтожили гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов для украинской армии.
«Комплексом ПВО группировки войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотный летательный аппарат типа «Лелека-100», — уточнил Савчук.
Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной — города в ЛНР.
Также военные группировки войск «Юг» отразили атаку штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении, сообщал начальник пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. По его словам, группировка сорвала попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении. Артиллерия подразделения уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов ВСУ рядом с поселками Белогоровка, Хромово и населенного пункта Дружба.
По словам Астафьева, в районе Красногоровки военные уничтожили украинский склад боеприпасов. Близ населенного пункта Красное удалось уничтожить боевую машину пехоты и пикап.