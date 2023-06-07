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Ребенок погиб при пожаре на Ленинском проспекте в Москве

Прокуратура: в результате пожара на Ленинском проспекте в Москве погиб малолетний ребенок

В результате пожара в жилом здании на Ленинском проспекте в ЮЗАО Москвы погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает московская прокуратура.

Возгорание произошло на шестом этаже.

«В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов координирует работу правоохранительных органов и специальных служб. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщаетМЧС, пожар произошел по адресу Ленинский проспект, д. 93, к. 3 в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома. Пожарным удалось спасти восемь человек, включая четверых детей. В 02:41 пожар был ликвидирован.

В январе пожар произошел на улице Дмитрия Ульянова в ЮЗАО. Тогда погибли три человека. Пожарным удалось спасти четырех человек с 14-го этажа. 

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Теги
Москва Ленинский проспект Пожар МЧС прокуратура ребенок
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