Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах по экспорту на 2024 год

«АвтоВАЗ» планирует экспортировать 10-15 тыс. автомобилей Lada в 2023 году и до 50 тыс. — в 2024-м, сообщил «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.

У компании, по словам Соколова, есть площадки для сборки автомобилей в Узбекистане и Казахстане, которые готовы к запуску. Однако там требуется принять определенные меры государственные по техническому регулированию», сказал он.

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», — оценил Соколов перспективы по экспорту в текущем году. «План следующего года — порядка 50 тыс. [машин]», — добавил собеседник агентства.

В январе Соколов говорил, что компания планирует экспортировать до 30 тыс. машин в 2023 году. Однако спустя месяц вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что «АвтоВАЗ» намерен пересмотреть свою экспортную программу. Вице-премьер занимает должность главы совета директоров «АвтоВАЗа».

«АвтоВАЗ» имеет производственные площадки в Ижевске, Тольятти и Петербурге. В марте 2021 года автопроизводитель и группа компаний «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, согласно которому автомобили Lada должны были производить на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. К декабрю производство на нем так и не возобновили. В сентябре 2021 года «АвтоВАЗ» начал сборку автомобилей Lada на заводе ADM Jissakh совместно с узбекской компанией Roodel. Позднее производство было приостановлено.