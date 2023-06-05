Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния Общество, 05:23
Тихоокеанский флот начал масштабные учения в Японском и Охотском морях Политика, 05:04
Как бизнес в России сократил валютные кредиты до рекорда. Инфографика Финансы, 05:00
В Госдуму внесут проект о сертификатах для новорожденных Политика, 04:54
В США «тайный трейдер» заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте Бизнес, 04:40
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» Росатома Бизнес, 04:01
В России раскрыли схему мошенников в приложении для совместных поездок Технологии и медиа, 04:00
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Посол заявил о попытке США «оторвать» Индию от России Политика, 03:27
Telegraph узнала о лоббировании Сунаком назначения Уоллеса генсеком НАТО Политика, 03:00
В Армавире ввели режим ЧС из-за сильных ливней Общество, 02:29
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления Политика, 02:19
Гладков сообщил о пожаре на энергообъекте в Белгородском районе Политика, 02:05
Депутат Глишич призвал сербского министра экономики «закрыть грязный рот» Политика, 01:49
Генерал Герасимов был на «передовом пункте» во время наступления ВСУ Политика, 01:30
Общество ,  
0 

В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния

В летевший из Владивостока в Москву пассажирский самолет ударила молния

Молния попала в самолет Airbas A350-900 «Аэрофлота» во время полета из Владивостока в Москву, никто из пассажиров не пострадал, сообщают портал «Восток-Медиа» и «РИА Новости».

Источник агентства сообщил, что в момент попадания молнии люди услышали щелчок, однако никаких последствий не последовало, самолет не стал менять курс.

«Восток-Медиа» уточняет, что молния поразила самолет через короткое время после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность.

В феврале самолет венгерской авиакомпании WizzAir, летевший рейсом Кутаиси — Рига, во время взлета и набора высоты также попала молния. Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет, однако через три часа пилот совершил вынужденную посадку в польском Катовице. Там пассажиры пересели на другой авиалайнер, который позже успешно сел в Риге.

Свидетели попадания молнии в самолет WizzAir отметили, что после удара раздался хлопок, из-за чего воздушное судно сильно тряхнуло. Затем последовала «яркая вспышка, похожая на взрыв», которая повторилась спустя несколько секунд.

Теги
молния угроза самолет
Материалы по теме
Кадры из самолета, в который ударила молния на пути в Сочи. Видео
Общество
В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Иисуса Христа. Фото
Общество
В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. жителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter