В летевший из Владивостока в Москву пассажирский самолет ударила молния

В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния

Молния попала в самолет Airbas A350-900 «Аэрофлота» во время полета из Владивостока в Москву, никто из пассажиров не пострадал, сообщают портал «Восток-Медиа» и «РИА Новости».

Источник агентства сообщил, что в момент попадания молнии люди услышали щелчок, однако никаких последствий не последовало, самолет не стал менять курс.

«Восток-Медиа» уточняет, что молния поразила самолет через короткое время после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность.

В феврале самолет венгерской авиакомпании WizzAir, летевший рейсом Кутаиси — Рига, во время взлета и набора высоты также попала молния. Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет, однако через три часа пилот совершил вынужденную посадку в польском Катовице. Там пассажиры пересели на другой авиалайнер, который позже успешно сел в Риге.

Свидетели попадания молнии в самолет WizzAir отметили, что после удара раздался хлопок, из-за чего воздушное судно сильно тряхнуло. Затем последовала «яркая вспышка, похожая на взрыв», которая повторилась спустя несколько секунд.