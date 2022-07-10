В Подмосковье из-за удара молнии госпитализировали трех человек

Трех человек госпитализировали из-за удара молнии в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.

В Москве и Московской области прошел ураган. Порывы ветра достигли 25 м/с. Дожди и гроза в регионе продолжаются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за урагана пострадали десять человек. Также он рассказал об одном погибшем. На него упало дерево.