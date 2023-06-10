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МЧС связало с ударом молнии пожар на резервуаре с нефтью в Башкирии

МЧС: резервуар с нефтью в Туймазинском районе Башкирии мог загореться из-за молнии
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В Туймазинском районе Башкортостана загорелся резервуар на нефтесборном пункте «Япрык», сообщает МЧС по региону.

«Горит резервуар вертикальный стальной с нефтесодержащей жидкостью», — сообщили в МЧС.

К тушению привлечены 28 человек и 11 единиц техники. Как сообщает МЧС, по одной из версий возгорание могло произойти из-за удара молнии. Пострадавших нет.

В 18:28 (16:28 мск) в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано.

Накануне в Уфе на складе с топливом близ железнодорожного вокзала произошло возгорание. Пожару присвоили повышенный третий ранг, к его тушению привлекли пожарный поезд и пожарный катер. Первый замначальника ГУ МЧС по республике Эдуард Идрисов говорил, что на складе находится 12 цистерн и горит только одна из них.

В пресс-службе башкирского минздрава сообщали, что во время пожара пострадал один человек, его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

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