Токаев объявил 12 июня днем траура по погибшим в лесном пожаре

Фото: gov.kz

12 июня в Казахстане объявляется днем общенационального траура по погибшим в результате лесного пожара в природном заповеднике «Семей-орманы», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Во время пожара погибли 14 человек, сообщили в МЧС Казахстана.

«Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших», — сказал он. Токаев добавил, что виновные «в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством».

В Казахстане с 8 июня продолжаются масштабные пожары на территории заповедника «Семей-орманы», который расположен в Абайской области. 9 июня в городе Семей, административном центре региона, из-за ситуации в заповеднике ввели режим чрезвычайной ситуации. На фоне пожаров Токаев уволил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

К 11 июня тушение пожара в области продолжается на пяти участках. При ликвидации пожара задействованы порядка 1500 человек, более 290 единиц техники.