Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Казахстане

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с пожарами в Казахстане

Фото: gov.kz

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Число погибших из-за пожаров в Казахстане достигло 14 человек.

«Примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», — говорится в телеграмме.

В Казахстане с 8 июня продолжаются масштабные пожары на территории заповедника «Семей орманы», который расположен в Абайской области. 9 июня в городе Семей, административном центре региона, из-за ситуации в заповеднике ввели режим чрезвычайной ситуации.

На фоне пожаров Токаев уволил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

К 10 июня площадь пожара составляет 60 тыс. га. В тушении участвуют сотрудники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, Минобороны, МВД и местных госорганов. В общей сложности задействованы 800 человек, 190 единиц техники и восемь вертолетов.