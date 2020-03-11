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В Челябинске после письма полиции отменили концерт группы «Порнофильмы»

Фото: punkmovies / Facebook

Клуб «Галактика развлечений» в Челябинске отменил концерт группы «Порнофильмы», который должен был пройти в заведении 11 марта. По информации 74.ru, договор с организаторами концерта был расторгнут, после того как в прокуратуру города поступило информационное письмо из полиции. В клубе «Галактика развлечений» РБК подтвердили, что концерт отменен. «Концерт был отменен еще 11 дней назад. Больше никаких комментариев не даем», — сообщили в заведении.

В прокуратуре города изданию 74.ru сообщили, что они провели проверку, после того как получили информационное письмо из полиции о планирующемся концерте. По словам заместителя прокурора Курчатовского района города Галины Соколец, «тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью». Она не уточнила, на основе чего сделаны такие выводы — на основании проверки ведомства или эти данные указаны в информационном письме полиции.

РБК обратился за комментарием к представителю группы.

В октябре 2019 года под угрозой срыва оказался концерт группы Little Big в Калининграде. Руководство концертной площадки уведомило организаторов концерта о расторжении договора, сославшись на «возможные нарушения ФЗ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В итоге концерт состоялся.

Теги: новости РБК, Челябинск, концерт, отмена, прокуратура
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