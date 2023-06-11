Военные сообщили о неактивированных минах ВСУ с посланиями

Флажок с буквой «М» («мина») устанавливается в случае обнаружения мины (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Мобилизованные инженеры ВСУ не активируют мины, оставляя на них различные послания, заявил ТАСС начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным Кирпич.

По его словам, однажды саперы нашли на донецком направлении неактивированную мину с надписью на русском языке: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». В то же время, утверждает он, можно встретить мины с оскорблениями, угрозами или нацистской символикой.

В начале августа прошлого года Минобороны сообщило, что российские саперы разминировали почти 6,6 тыс. га в ДНР и ЛНР. В ведомстве заявили, что всего было проверено более тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и более 100 км дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 207 тыс. взрывоопасных предметов.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в том же месяце говорил, что на разминирование всей территории республики понадобится около 20 лет. Пока что саперы республики и российские военные проводят эту работу главным образом в густонаселенных районах и на сельскохозяйственных угодьях.