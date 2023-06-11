Прокуратура: при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы сгорели около 15 машин

В результате пожара в автосервисе в Москве сгорели около 15 машин

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В результате пожара в автосервисе на юго-востоке Москвы сгорели и получили повреждения около 15 автомобилей, сообщила столичная прокуратура.

Возгорание произошло около двух ночи 11 июня в помещении автосервиса на Люблинской улице, сообщили РБК в МЧС. Площадь пожара составила 600 кв. м. Возгорание потушили примерно через два часа. Информации о пострадавших не поступало.

Точная причина пожара будет установлена по результатам экспертизы. Ход и результаты проверки контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

В начале марта автосервис и пристройка к нему загорелись в Красноярске, площадь пожара составила 530 кв. м. В тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Спустя полтора часа пожар был локализован, никто не пострадал.