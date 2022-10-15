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Два человека пострадали при пожаре в автосервисе в Новой Москве

Фото:Прокуратуры города Москвы Фото:МЧС России по г. Москве Фото:МЧС России по г. Москве Фото:Прокуратуры города Москвы Фото:Прокуратуры города Москвы Фото:МЧС России по г. Москве

В автосервисе в поселении Сосенское в Новомосковском округе произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Мужчины в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц», — говорится в сообщении.

Возгорание происходило по адресу ул. Адмирала Корнилова, д. 60 в одноэтажном здании автосервиса и припаркованного рядом бензовоза на общей площади около 150 кв. м, уточнили в столичном управлении МЧС. «В 10:32 пожар был полностью ликвидирован», — передали в ведомстве.

Вечером 8 октября произошел пожар в строительной бытовке на улице Родниковой на западе Москвы. По данным МЧС, возгорание произошло в бытовке на территории стройки на площади 18 кв. м по адресу: ул. Родниковая, дом 5А. В результате пожара погибли два человека.

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