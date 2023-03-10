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В Красноярске загорелся автосервис

В Красноярске загорелся автосервис и пристройка к нему на площади 530 кв. м

В Красноярске загорелся автосервис
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В Красноярске загорелись здание автосервиса и пристройка к нему на общей площади 530 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На месте происшествия работают семь единиц техники и 31 человек. Спустя полтора часа пожар был локализован. Возгорание возникло на улице 60 лет Октября, 140.

13 февраля в Красноярске загорелся склад на площадь 6 тыс. кв. м. В региональном главке МЧС уточнили, что пожару присвоен третий ранг сложности. Данных о пострадавших не поступало. Для тушения были задействованы 24 единицы техники и 74 человека.

Теги
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