Матвиенко призвала освободиться от иллюзий относительно Запада

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно освободиться от иллюзий относительно Запада. Такое мнение она высказала в блоге на сайте верхней палаты.

«Надо окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада. Мы не считаем его нашим исконным врагом. В то же время история свидетельствует: он рассматривал наше Отечество, мягко говоря, как нечто чуждое европейской цивилизации. Этот настрой глубоко укоренен в европейском обществе, его нельзя не учитывать», — написала Матвиенко.

По ее мнению, «Запад встал на путь резкой конфронтации с Россией, следуя в фарватере политики США, которые делают все для удержания своей мировой гегемонии». Эти попытки обречены на провал, уверена Матвиенко.

В Кремле неоднократно обвиняли Запад в однополярной гегемонии. В апреле президент России Владимир Путин говорил, что мировой тренд на многополярность будет только усиливаться, а те, кто не захочет ему следовать, «будут проигрывать». «Это так же очевидно, как подъем солнца», — отмечал президент.

В прошлом сентябре Путин заявлял, что в мире формируется более справедливое мироустройство, но западные страны не хотят с этим мириться. По его словам, ради сохранения гегемонии «геополитические противники готовы подставить под удар кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, <...> развязать кровавую бойню».

Президент США Джо Байден в марте 2022 года заявил, что россияне не являются врагом для США из-за происходящего на Украине.