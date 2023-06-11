В Госдуме объяснили, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды
В 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода, объяснил «Российской газете» заместитель руководителя фракции ЛДПР и глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Согласно закону о бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года — 4%, а с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.
«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год, — сказал Нилов.
До 2025 года индексация проводится с 1 января. После завершения переходного периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале нового года. Сначала пенсии увеличат с 1 февраля, затем планируется повторная корректировка в апреле.
Последний раз социальные пенсии в России индексировали 1 апреля — на 3,3%, в дополнение к проведенной в июне 2022-го индексации на 10%. Решение затронуло около 4 млн человек.
В России право на социальную пенсию имеют:
- инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства,
- дети-инвалиды,
- дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, которые потеряли кормильца,
- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии,
- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста,
- дети с 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, чьи родители неизвестны.