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В Госдуме объяснили, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

Глава Комитета Госдумы Нилов объяснил, почему в 2025 году пенсии проиндексируют дважды

В 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода, объяснил «Российской газете» заместитель руководителя фракции ЛДПР и глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно закону о бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года — 4%, а с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год, — сказал Нилов.

До 2025 года индексация проводится с 1 января. После завершения переходного периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале нового года. Сначала пенсии увеличат с 1 февраля, затем планируется повторная корректировка в апреле.

Последний раз социальные пенсии в России индексировали 1 апреля — на 3,3%, в дополнение к проведенной в июне 2022-го индексации на 10%. Решение затронуло около 4 млн человек. 

В России право на социальную пенсию имеют:

  • инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства,
  • дети-инвалиды,
  • дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, которые потеряли кормильца,
  • граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии,
  • граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста,
  • дети с 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, чьи родители неизвестны.
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