В Госдуме объяснили, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

В 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода, объяснил «Российской газете» заместитель руководителя фракции ЛДПР и глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно закону о бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 года — 4%, а с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год, — сказал Нилов.

До 2025 года индексация проводится с 1 января. После завершения переходного периода пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале нового года. Сначала пенсии увеличат с 1 февраля, затем планируется повторная корректировка в апреле.

Последний раз социальные пенсии в России индексировали 1 апреля — на 3,3%, в дополнение к проведенной в июне 2022-го индексации на 10%. Решение затронуло около 4 млн человек.