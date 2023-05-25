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Общество ,  
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Специалисты объяснили, при каких условиях можно лишиться пенсии

Специалисты объяснили, при каких условиях россияне могут лишиться пенсии
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Россияне могут лишиться пенсии при переезде в другую страну на полгода или получении гражданства иностранного государства, заявили опрошенные РБК специалисты.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин предупредил, что выплату страховой пенсии могут приостановить, если пенсионер выехал за пределы России более чем на полгода. Основанием для приостановки выплаты пенсии может быть как получение гражданства другой страны, так и информация от погранслужбы о выезде из России, пояснил юрист.

«Если человек живет за рубежом в приграничных территориях РФ, например в Абхазии, где факт пересечения границы вообще не фиксируется, тогда таких проблем нет. Такие проблемы возникают при выезде в страны дальнего зарубежья», — сказал Жданухин.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Юрий Федюкин добавил, что россияне, которые живут за пределами страны, могут получать пенсию только при условии, что они не получают такую выплату из другой страны. «Основанием для лишения российской пенсии, выплачиваемой гражданам России и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории страны, является, например, получение гражданства другого государства или переезд на постоянное место жительства в другое государство», — сказал он.

Специалисты отметили, что в случае переезда на полгода выплата пенсии не отменяется, а приостанавливается: когда человек возвращается в Россию и больше полугода проживает в стране, то выплата возобновляется. Однако в случае получения гражданства другой страны начисление пенсии могут не возобновить.

В то же время получение пенсии при наличии вида на жительство или других документов, дающих право на постоянное проживание, возможно в ряде стран, включая страны Евросоюза, добавил Федюкин. По его словам, особенно часто такая практика встречается в государствах, где действует или ранее действовала программа предоставления ВНЖ за покупку недвижимости или инвестиции, например в Испании и Греции.

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Пенсия Россия россияне ВНЖ Европа новости

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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