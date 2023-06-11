Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
В Госдуме объяснили, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды Общество, 07:56
Россиянин оказался в шаге от завоевания второго Кубка Стэнли Спорт, 07:44
После стрельбы в Стокгольме погиб подросток Общество, 07:26
Минобороны сообщило, что артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ Политика, 06:42
Макрон призвал Иран не поддерживать Россию в украинском конфликте Политика, 06:35
WP сообщила о 17 погибших с участием автопилота Tesla с 2019 года Бизнес, 06:17
МЧС сообщило о спасении 1,7 тыс. человек в Херсонской области Политика, 06:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Румыния отзовет посла из Кении после сравнения африканцев с обезьянами Политика, 05:25
В Калужской области рядом с деревней упал беспилотник Политика, 05:20
В Минобороны сообщили о сдерживании наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 05:18
Маск спросил «чем это кончится?» после нового пакета военной помощи Киеву Политика, 04:53
Белый дом заявил, что у Китая с 2019 года есть «шпионская база» на Кубе Политика, 04:40
Приехавших в Одессу джаз-музыкантов с вокзала забрали в армию Политика, 04:08
Безос купил первую с 2002 года акцию Amazon и заработал на ней 10$ Бизнес, 04:02
Общество ,  
0 

После стрельбы в Стокгольме погиб подросток

AFP: в Стокгольме неизвестный в результате стрельбы убил подростка и ранил трех человек

В Стокгольме неизвестный открыл огонь, убив пятнадцатилетнего подростка и ранив еще троих человек, сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.

Полиция получила сообщение о стрельбе у площади на юге города и обнаружила на месте происшествия двух человек с огнестрельными ранениями, позже неподалеку были найдены еще двое. Подросток погиб на месте, остальные были доставлены в больницу.

Среди раненых — еще один пятнадцатилетний молодой человек, а также мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет, сообщили AFP в полиции. После погони менее чем через час после стрельбы были арестованы двое мужчин, начато расследование об убийстве и покушении на убийство.

Как уточняет SVT, арестованным мужчинам около 20 лет. Представитель полиции Ребекка Ландберг сообщила, что большая часть стрельбы попала на камеры наблюдения, а описание автомобиля совпало с показаниями свидетелей с места происшествия.

Агентство отмечает, что в результате стрельбы 9 июня еще три человека получили ранения в результате двух отдельных перестрелок в районе Стокгольма. По данным полиции, в 2022 году в стране был зарегистрирован 391 случай стрельбы, из которых 62 — со смертельным исходом, по сравнению с 45 такими инцидентами в 2021-ом.

19 мая жандармерия Ватикана открыла стрельбу по автомобилю, который попытался без разрешения въехать на территорию города-государства. Водитель попытался протаранить ворота Святой Анны, которые считаются главным въездом на территорию Ватикана. В итоге водитель сам вышел из машины, его задержала полиция. Медики пришли к выводу, что он находился в «тяжелом психофизическом состоянии».

Читайте на РБК Pro
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Ликвидность на годы: в какие московские офисы выгодно инвестировать
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Теги
Стокгольм Швеция стрельба
Материалы по теме
В Анапе у мужчины оторвало фалангу пальца при стрельбе в отеле
Общество
Мосгорсуд отправил устроившего стрельбу в МФЦ на принудительное лечение
Общество
Один человек погиб в результате стрельбы на заводе Mercedes в Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter