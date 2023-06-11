После стрельбы в Стокгольме погиб подросток

AFP: в Стокгольме неизвестный в результате стрельбы убил подростка и ранил трех человек

В Стокгольме неизвестный открыл огонь, убив пятнадцатилетнего подростка и ранив еще троих человек, сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.

Полиция получила сообщение о стрельбе у площади на юге города и обнаружила на месте происшествия двух человек с огнестрельными ранениями, позже неподалеку были найдены еще двое. Подросток погиб на месте, остальные были доставлены в больницу.

Среди раненых — еще один пятнадцатилетний молодой человек, а также мужчина и женщина в возрасте от 45 до 65 лет, сообщили AFP в полиции. После погони менее чем через час после стрельбы были арестованы двое мужчин, начато расследование об убийстве и покушении на убийство.

Как уточняет SVT, арестованным мужчинам около 20 лет. Представитель полиции Ребекка Ландберг сообщила, что большая часть стрельбы попала на камеры наблюдения, а описание автомобиля совпало с показаниями свидетелей с места происшествия.

Агентство отмечает, что в результате стрельбы 9 июня еще три человека получили ранения в результате двух отдельных перестрелок в районе Стокгольма. По данным полиции, в 2022 году в стране был зарегистрирован 391 случай стрельбы, из которых 62 — со смертельным исходом, по сравнению с 45 такими инцидентами в 2021-ом.

19 мая жандармерия Ватикана открыла стрельбу по автомобилю, который попытался без разрешения въехать на территорию города-государства. Водитель попытался протаранить ворота Святой Анны, которые считаются главным въездом на территорию Ватикана. В итоге водитель сам вышел из машины, его задержала полиция. Медики пришли к выводу, что он находился в «тяжелом психофизическом состоянии».