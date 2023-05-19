Полиция Ватикана открыла стрельбу по прорвавшейся в город машине

Автомобиль попытался без разрешения въехать на территорию Ватикана, жандармерия города-государства открыла по нему огонь. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Инцидент произошел вечером 18 мая, около 20:00 по местному времени (21:00 мск). Водитель автомобиля попытался протаранить ворота Святой Анны, которые считаются главным въездом на территорию города-государства.

Представители Папской швейцарской гвардии (вооруженные силы Ватикана) пытались остановить мужчину, так как у него не было соответствующего разрешения. После предупреждения он отъехал от места событий, но позже вернулся обратно и протаранил ворота на высокой скорости. Машина проехала через два контрольно-пропускных пункта.

Один из жандармов выстрелил по передним колесам автомобиля из пистолета, однако тот не остановился. Правоохранители объявили тревогу и перекрыли выезд к собору Святого Петра и Ватиканским садам. К тому моменту машина выехала во двор Сан-Дамасо, и водитель сам вышел из салона. Его задержала полиция.

Задержанным оказался 40-летний мужчина, его осмотрели врачи. Медики пришли к выводу, что он находился в «тяжелом психофизическом состоянии». Его поместили в камеру предварительного заключения.