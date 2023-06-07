Двое погибли и пятеро ранены в результате стрельбы в школе в штате Вирджиния

Два человека погибли при стрельбе в школе в Вирджинии

Два человека погибли в результате стрельбы после церемонии вручения дипломов в средней школе в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла в парке Монро после выпускного в средней школе, который проходил в близлежащем театре Altria. Погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет. Пять человек получили ранение, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Открывший стрельбу подозреваемый задержан. 19-летнему молодому человеку предъявлены обвинения по двум пунктам. В полиции считают, что подозреваемый знал как минимум одну жертву.