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Два человека погибли при стрельбе в школе в Вирджинии

Двое погибли и пятеро ранены в результате стрельбы в школе в штате Вирджиния

Два человека погибли в результате стрельбы после церемонии вручения дипломов в средней школе в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла в парке Монро после выпускного в средней школе, который проходил в близлежащем театре Altria. Погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет. Пять человек получили ранение, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Открывший стрельбу подозреваемый задержан. 19-летнему молодому человеку предъявлены обвинения по двум пунктам. В полиции считают, что подозреваемый знал как минимум одну жертву.

Теги
массовая стрельба США Вирджиния стрельба в школе полиция
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