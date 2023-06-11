На юго-востоке Москвы загорелся автосервис, пожар ликвидировали на площади 600 кв. м

На юго-востоке Москвы в Люблино загорелся автосервис, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар начался по адресу Люблинская, 64. Загорелся автосервис. По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. Есть угроза перехода огня на соседний склад», — рассказал собеседник агентства. По его данным, на место выехали 18 пожарных расчетов.

Чуть позже пожар был локализован на площади 600 кв. м, сказал собеседник ТАСС. По его словам, внутри горящего автосервиса происходят взрывы, а общая площадь горящего здания составляет 750 кв. м.

О пожаре также сообщило агентство «РИА Новости». Пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 600 кв. м.

7 июня в результате пожара в жилом здании на Ленинском проспекте в Москве погиб малолетний ребенок. Возгорание произошло на шестом этаже в двухкомнатной квартире. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти восемь человек, включая четверых детей. В связи с инцидентом была назначена пожарно-техническая экспертиза.