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В Москве человек погиб при пожаре на газопроводе

В московском районе Сокол загорелся газопровод
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На севере Москвы в районе Сокол начался пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожарные выехали по адресу: Ленинградский проспект, 69, с. 1. Здание расположено на пересечении с улицей Песчаной, а помимо квартир в нем находятся отделение «Почты России», аптека, кафе, офис Россельхозбанка, барбершоп и супермаркеты.

SHOT пишет, что пожар произошел на газовом трубопроводе на улице Песчаной, ему был присвоен первый ранг. Mash утверждает, что возгорание газопровода началось во время ремонтных работ.

По данным каналов и источника ТАСС в экстренных службах, погиб один человек. Mash пишет, что еще один человек пострадал от двухметрового столба огня, повреждена припаркованная неподалеку машина. Факельное горение, по информации канала, прекратилось.

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Москва Сокол пожары Ленинградский проспект новости
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