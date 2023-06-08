В Москве человек погиб при пожаре на газопроводе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На севере Москвы в районе Сокол начался пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

Пожарные выехали по адресу: Ленинградский проспект, 69, с. 1. Здание расположено на пересечении с улицей Песчаной, а помимо квартир в нем находятся отделение «Почты России», аптека, кафе, офис Россельхозбанка, барбершоп и супермаркеты.

SHOT пишет, что пожар произошел на газовом трубопроводе на улице Песчаной, ему был присвоен первый ранг. Mash утверждает, что возгорание газопровода началось во время ремонтных работ.

По данным каналов и источника ТАСС в экстренных службах, погиб один человек. Mash пишет, что еще один человек пострадал от двухметрового столба огня, повреждена припаркованная неподалеку машина. Факельное горение, по информации канала, прекратилось.