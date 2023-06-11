«Известия» узнали об инициативе обеспечить охраной школы в малых городах

Правительство попросят обеспечить охраной школы в малонаселенных пунктах, где проживает менее 100 тыс. человек. Об этом газете «Известия» рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный, документ также есть в распоряжении издания.

По словам Выборного, нынешние нормативы приводят к тому, что в таких школах «совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал». Депутат отметил, что это «несправедливо и неправильно», поскольку в поселках наличие охраны «зависит от того, есть ли средства на эти цели у родителей». Он призвал пересмотреть этот подход и «добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены».

Выборный отметил, что в Госдуму стали поступать обращения граждан, которые обеспокоены сложившейся с отсутствием охраны ситуацией. Так, житель Свердловской области от лица инициативной группы родителей заявил, что охране не подлежат не только малокомплектные образовательные организации, но и многие средние школы, находящиеся в городах и населенных пунктах районного значения.

После стрельбы в школе в Казани в 2021 году, когда 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь внутри гимназии и расстрелял девять человек, фракция «Справедливой России» обратилась в Госдуму с предложением обеспечить безопасность школ по всей России силами Росгвардии. Правительство России распорядилось, что Росгвардия будет охранять московские школы на протяжении 2022-2023 годов.