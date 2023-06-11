Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо помощь в тушении лесных пожаров. Об этом он сказал в своем видеообращении в телеграм-канале.

«Мы не останемся в стороне от той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальный урон природе, угроза людям — Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада потребует такую международную помощь», — заявил Зеленский.

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С начала июня в Канаде горят леса. Как говорил в своем Twitter Трюдо, сезон лесных пожаров «уже стал разрушительным для общин по всей стране». Власти принимают меры для обеспечения безопасности людей и поддержки пострадавших. Он заявлял, что на помощь пожарным будут отправлены вооруженные силы. Дым от огня распространился, в частности, в Торонто, Оттаве и Кливленде, а также и окутал Нью-Йорк.

10 июня Трюдо прибыл с визитом на Украину и встретился с Зеленским. Он объявил, что Канада передаст Киеву задержанный в прошлом году в Торонто российский Ан-124. Премьер-министр сообщил также о решении Оттавы ввести новый пакет санкций против России. Под них попали 24 человека и 17 юридических лиц, в их числе — бывший украинский президент Виктор Янукович, его сын Александр и блогер Юрий Подоляка.

Канада неоднократно вводила санкции против России. В Москве критикуют поставки зарубежного оружия на Украину и считают незаконными международные ограничения, введенные против страны, включая конфискацию российских активов.