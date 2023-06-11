Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
МИД сообщил, из-за чего 6 июня начала разрушаться Каховская ГЭС Политика, 01:52
Как «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Видео Спорт, 01:41
Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе Политика, 01:25
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров Политика, 00:57
Аргентинец первым в истории выиграл все главные трофеи в футболе за сезон Спорт, 00:52
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины Политика, 00:41
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке Политика, 00:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Холанд повторил уникальное для английского футбола достижение Роналду Спорт, 00:33
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях Политика, 00:32
«Манчестер Сити» стал лидером сезона по заработку в Лиге чемпионов Спорт, 00:25
«Манчестер Сити» стал вторым клубом из Англии в истории, кто сделал требл Спорт, 00:10
«Манчестер Сити» впервые в истории победил в финале Лиги чемпионов Спорт, 10 июн, 23:55
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов Политика, 10 июн, 23:49
Трамп обвинил администрацию Байдена в отношении как «в сталинской России» Политика, 10 июн, 23:45
Политика ,  
0 

Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

Зеленский: Украина готова помочь Канаде в тушении лесных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо помощь в тушении лесных пожаров. Об этом он сказал в своем видеообращении в телеграм-канале.

«Мы не останемся в стороне от той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальный урон природе, угроза людям — Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада потребует такую международную помощь», — заявил Зеленский.

Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Video

С начала июня в Канаде горят леса. Как говорил в своем Twitter Трюдо, сезон лесных пожаров «уже стал разрушительным для общин по всей стране». Власти принимают меры для обеспечения безопасности людей и поддержки пострадавших. Он заявлял, что на помощь пожарным будут отправлены вооруженные силы. Дым от огня распространился, в частности, в Торонто, Оттаве и Кливленде, а также и окутал Нью-Йорк.

10 июня Трюдо прибыл с визитом на Украину и встретился с Зеленским. Он объявил, что Канада передаст Киеву задержанный в прошлом году в Торонто российский Ан-124. Премьер-министр сообщил также о решении Оттавы ввести новый пакет санкций против России. Под них попали 24 человека и 17 юридических лиц, в их числе — бывший украинский президент Виктор Янукович, его сын Александр и блогер Юрий Подоляка.

Канада неоднократно вводила санкции против России. В Москве критикуют поставки зарубежного оружия на Украину и считают незаконными международные ограничения, введенные против страны, включая конфискацию российских активов.

Теги
Персоны
Канада Владимир Зеленский Украина пожары
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
В офисе Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран
Политика
Зеленский заявил об идущем контрнаступлении ВСУ
Политика
В Росгвардии по ДНР захватили канадское оборудование борьбы с дронами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter