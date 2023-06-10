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В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении трибуны цирка

Во время обрушения трибуны передвижного цирка в Ленинградской области пострадал ребенок
Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних, включая девочку 2017 года рождения

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении трибуны цирка
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В Ленинградской области при обрушении трибуны передвижного цирка пострадали семь человек. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Ленинградской области.

Пятеро из пострадавших — несовершеннолетние, их состояние удовлетворительное. Среди пострадавших есть девочка-подросток, она получила травму ног.

«РИА Новости» сообщило, что пострадавшая девочка — 2017 года рождения. Обрушение трибуны передвижного цирка произошло в поселке Лесколово Всеволожского района. Из шапито эвакуировались около 120 человек, добавили в агентстве. 47news сообщило, что обрушение произошло в шатре цирка «Малибу».

В конце мая трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону во время детского соревнования по футболу на стадионе на Гребном канале. Тогда пострадало около 36 человек. Погибла одна женщина. Сооружение обрушилось из-за шквального ветра — трибуну опрокинул один из порывов, сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

После обрушения трибуны Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

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Сергей Грехов
Ленинградская область цирк МЧС обрушение
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В Ростове-на-Дону перевернулась трибуна с детьми
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