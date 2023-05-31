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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

Губернатор Василий Голубев: при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «РБК Ростов».

Ранее он сообщал о 26 пострадавших, в том числе 15 детях. Также погибла женщина.

Трибуна обрушилась во время детского соревнования по футболу на стадионе на Гребном канале по адресу улица Пойменная, 2А днем 30 мая. Тогда на площадке играли команды «Ростов» — «Батайск». На трибунах находилось около 30 человек.

Сооружение обрушилось из-за шквального ветра — трибуну опрокинул один из порывов, говорил Голубев. Также во время матча начались сильный дождь, ветер и град. Люди спрятались от него под трибунами, сообщали РБК в МЧС региона.

После обрушения трибуны Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

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