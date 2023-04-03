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Гатчина стала столицей Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко сделал Гатчину столицей Ленинградской области
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который делает г. Гатчину столицей региона. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

29 марта депутаты Законодательного собрания региона приняли в трех чтениях соответствующие изменения в Устав Ленинградской области.

Гатчина находится в юго-западной части области, в 42 км от Санкт-Петербурга. В пресс-службе администрации отметили, что в 2021 году за Гатчиной закрепили статус места размещения органов государственной власти Ленинградской области.

В регионе до этого не было единой столицы, этим статусом наделялись разные города Ленинградской области сроком на один год. В 2018 году столицей был Выборг, в 2019-м — Бокситогорск, в 2020-м — Всеволожск. Органы исполнительной власти при этом находились в Санкт-Петербурге.

В 2020 году Дрозденко объявил, что Гатчина получит статус столицы Ленинградской области. Пресс-служба тогда сообщала, что в качестве будущей столицы рассматривались несколько вариантов. Гатчина была выбрана из-за хорошей логистики, туда переехала часть областных органов власти.

Теги
Ленинградская область Александр Дрозденко Гатчина столица
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