Гатчина стала столицей Ленинградской области

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который делает г. Гатчину столицей региона. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

29 марта депутаты Законодательного собрания региона приняли в трех чтениях соответствующие изменения в Устав Ленинградской области.

Гатчина находится в юго-западной части области, в 42 км от Санкт-Петербурга. В пресс-службе администрации отметили, что в 2021 году за Гатчиной закрепили статус места размещения органов государственной власти Ленинградской области.

В регионе до этого не было единой столицы, этим статусом наделялись разные города Ленинградской области сроком на один год. В 2018 году столицей был Выборг, в 2019-м — Бокситогорск, в 2020-м — Всеволожск. Органы исполнительной власти при этом находились в Санкт-Петербурге.

В 2020 году Дрозденко объявил, что Гатчина получит статус столицы Ленинградской области. Пресс-служба тогда сообщала, что в качестве будущей столицы рассматривались несколько вариантов. Гатчина была выбрана из-за хорошей логистики, туда переехала часть областных органов власти.