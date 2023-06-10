МВД: в Анапе у мужчины оторвало фалангу пальца при стрельбе в отеле

В Анапе у мужчины оторвало фалангу пальца при стрельбе в отеле

Фото: Никита Попов / РБК

В селе Сукко в Анапе произошла стрельба после конфликта между постояльцами отеля «Мореми», сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Между постояльцами отеля, жителем Ростова-на-Дону 1985 года рождения и краснодарцем 1996 года рождения, произошел конфликт, в ходе которого ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. <...> Оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца», — говорится в сообщении.

Стрелявшего мужчину задержали, оружие изъяли. У задержанного есть разрешение на травматическое оружие. Пострадавшему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Уголовное дело пока не возбуждено. В МВД сообщили, что дознаватель усматривает состав преступления по ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В начале июня в волгоградском кафе произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. В результате трое мужчин пострадали.

Инцидент произошел в кафе по улице Вучетича Красноармейского района. В больницу «с ранениями различных частей тела» после произошедшего доставили мужчин 1979, 1999 и 2005 года рождения.