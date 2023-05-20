В Красноярске неизвестный открыл стрельбу и попытался обокрасть спортзал

МВД: в Красноярске неизвестный попытался с оружием обокрасть спортзал, после чего скрылся

Фото: Никита Попов / РБК

В Свердловском районе Красноярска неизвестный попытался обокрасть спортзал, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

По данным МВД, неизвестный подошел к администратору в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной и осуществил два выстрела в воздуха. Злоумышленник потребовал у администратора деньги, после чего скрылся.

19 мая в центре Москвы два человека пострадали во время стрельбы. «В ходе конфликта один из участников стрелял из травматического оружия», — сообщили в пресс-службе. В результате двое пострадали, их доставили в больницу.

Инцидент, по данным полиции, произошел на Маросейке. Стрелявшего мужчину задержали, по факту стрельбы проводится проверка.