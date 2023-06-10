В МИДе пообещали ответить на «антироссийские действия» Исландии

Посольство Исландии в Москве, Россия (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

МИД ответит на решение Исландии о понижении уровня дипотношений с Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция», — сообщили в МИДе.

Прямые дипломатические отношения между СССР и Исландией были установлены 4 октября 1943 года. В декабре 1955 года миссии в Москве и Рейкьявике были преобразованы в посольства.

В заявлении говорится, что решение Исландии «рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве». В министерстве добавили, что Россия «внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства», в числе первых признала независимость страны, а также «много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена».

9 июня исландский МИД сообщил, что страна с 1 августа понизит уровень дипломатического представительства и приостановит деятельность своего посольства в Москве. «Решение о прекращении деятельности посольства принято в связи с тем, что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства Исландии», — сообщили в министерстве, отметив, что это решение не означает «прекращения политических отношений между странами».



В МИД Исландии также отметили, что страна имеет всего 18 посольств в столицах зарубежных стран, особенно в странах, где сильны экономические, политические и культурные связи. Поскольку отношения с Россией «сведены к минимуму», предпосылки деятельности посольства в Москве изменились, подчеркнули в министерстве.