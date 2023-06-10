Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Рогов оценил группировку ВСУ на запорожском направлении в 100 тыс. Политика, 13:45
Боец ММА рассказал об отказе переходить в футбольный ЦСКА Спорт, 13:40
Комитет Думы поддержал проект о праве судимых служить по контракту Политика, 13:21
Премьер Канады приехал в Киев с необъявленным визитом Политика, 13:11
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 13:10
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 13:07
Власти назвали причину взрыва на ракетном заводе в Анкаре Политика, 12:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением Политика, 12:50
Чемпион мира из России обвинил World Athletics в убийстве его карьеры Спорт, 12:44
De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков» Политика, 12:34
На Украине заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети воды Политика, 12:25
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 12:20
Главу МЧС Казахстана уволили после крупного лесного пожара Политика, 11:54
Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России Бизнес, 11:49
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением

Врио главы Херсонской области Сальдо: Путин лично контролирует ситуацию с затоплением
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент России Владимир Путин лично держит на контроле ситуацию с затоплением в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире «Россия 24».

«Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. При этом он попросил меня давать полные данные и <...> чтобы каждому человеку была оказана помощь», — сказал Сальдо.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий затопления. Позже правительство сообщило, что, согласно распоряжению Мишустина, комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В нее вошли Сальдо, глава МЧС Александр Куренков, представители Минпромторга, Минэнерго, Минстроя и других ведомств.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС и начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию. Власти России и Украины обвиняют друг друга в разрушении плотины.

Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением
Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением

По словам Сальдо, основной пик наводнения пройден. Он говорил, что уровень воды в Новокаховском городском округе спадает, однако территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой. По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий области превысит 1,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Как изменится «Яндекс» после продажи и что будет с его акциями
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента

С затопленных территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 человек, испытывающий трудности при передвижении. «Более 1,7 тыс. эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека доставлены в больницу», — говорил Сальдо.

Теги
Персоны
Владимир Сальдо Херсонская область Каховская ГЭС Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин дал новые поручения Мишустину после разрушения Каховской ГЭС
Политика
Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области
Общество
Херсонские власти оценили сроки возвращения Днепра в привычное русло
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter