Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением

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Президент России Владимир Путин лично держит на контроле ситуацию с затоплением в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире «Россия 24».

«Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. При этом он попросил меня давать полные данные и <...> чтобы каждому человеку была оказана помощь», — сказал Сальдо.

Накануне Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий затопления. Позже правительство сообщило, что, согласно распоряжению Мишустина, комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В нее вошли Сальдо, глава МЧС Александр Куренков, представители Минпромторга, Минэнерго, Минстроя и других ведомств.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС и начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию. Власти России и Украины обвиняют друг друга в разрушении плотины.

По словам Сальдо, основной пик наводнения пройден. Он говорил, что уровень воды в Новокаховском городском округе спадает, однако территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой. По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий области превысит 1,5 млрд руб.

С затопленных территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 человек, испытывающий трудности при передвижении. «Более 1,7 тыс. эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека доставлены в больницу», — говорил Сальдо.