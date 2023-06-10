AP узнало о планах Блинкена посетить Китай 18 июня

Госсекретарь США Энтони Блинкен планиру 18 июня посетить Китай, сообщило агентство AP со ссылкой на источники в американской администрации.

В ходе визита Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел Цинь Ганом. Возможно, его также примет председатель КНР Си Цзиньпин.

В Госдепе США и посольстве Китая в Вашингтоне предстоящий визит Блинкена в Китай не подтвердили.

Изначально визит госсекретаря планировался на февраль, но его отменили из-за китайского аэростата, который США сбили над своей территорией. Американские власти обвинили Пекин в использовании аппарата для слежки за стратегическими объектами. Китай настаивал, что воздушный шар использовался в метеорологических целях, и назвал реакцию Вашингтона чрезмерной.

Блинкен «принял к сведению заявление КНР о сожалении (из-за случившегося), но сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», говорилось в заявлении Госдепартамента. Если визит госсекретаря в Китай состоится, он станет первым из американского правительства, кто посетил эту страну с 2018 года. Тогда в Китай совершил визит госсекретарь Майк Помпео.