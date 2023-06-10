Глава Крыма сообщил о двух сбитых баллистических ракетах

Силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные украинской мобильной установки «Гром-2», сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Аксенов попросил местных жителей соблюдать спокойствие.

Система ПВО работает в Крыму регулярно, полуостров также неоднократно подвергался атакам беспилотников. 6 мая над республикой была сбита одна баллистическая ракета «Гром-2». Еще одна ракета, над Феодосией, была уничтожена 8 апреля.

6 июня на востоке Крыма с помощью средств радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили украинский беспилотник. До этого Аксенов сообщал о девяти атаковавших Крым дронах. Силы ПВО сбили пять беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы. «В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — говорил глава республики.