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Глава Крыма сообщил о двух сбитых баллистических ракетах

Глава Крыма Аксенов: силы ПВО сбили две баллистические ракеты «Гром-2»

Силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные украинской мобильной установки «Гром-2», сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Аксенов попросил местных жителей соблюдать спокойствие.

Система ПВО работает в Крыму регулярно, полуостров также неоднократно подвергался атакам беспилотников. 6 мая над республикой была сбита одна баллистическая ракета «Гром-2». Еще одна ракета, над Феодосией, была уничтожена 8 апреля.

6 июня на востоке Крыма с помощью средств радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили украинский беспилотник. До этого Аксенов сообщал о девяти атаковавших Крым дронах. Силы ПВО сбили пять беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы. «В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — говорил глава республики.

Глава Крыма сообщил о двух сбитых баллистических ракетах
Глава Крыма сообщил о двух сбитых баллистических ракетах

Теги
Крым Сергей Аксенов ПВО баллистическая ракета
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